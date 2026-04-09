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Gioacchino Amico, il boss ideologo: attacchi al reddito di cittadinanza, lezioni sulla criminalità e il rapporto con Fidanza

Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, è l’imprenditore camorrista che mette tutto insieme. Da una parte triangola le mafie che da anni hanno occupato il nord: camorra, mafia e ‘ndrangheta. E dall’altra alza ponti con professionisti e politica. Ma fa anche altro: l’ideologo. Parla da imprenditore di reddito di cittadinanza e anche di criminalità organizzata. Dobbiamo tornare al 2019 per scoprire la piattaforma programmatica del rampollo della famiglia della mala più potente della capitale (i Senese), tra i principali imputati nel maxi processo Hydra.

Di Amico si parla molto in questi giorni: per la foto pubblicata da Report nella quale si mostra in un selfie con Giorgia Meloni, l’attuale presidente del Consiglio. Uno scatto del 2019 durante un evento politico in vista delle Europee. Amico, in quegli anni, da imprenditore in doppio petto, ha costruito relazioni con la destra, è entrato in contatto con l’attuale sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. Nelle carte è documentato un incontro nel 2020 alla presenza anche della senatrice Carmela Bucalo.

Ha anche ottenuto la tessera di Fratelli d’Italia da una collaboratrice dell’esponente meloniana. E durante un altro evento politico, il congresso di Grande Nord (movimento legato alle idee del leader leghista Umberto Bossi), sempre nel febbraio 2019, viene salutato dal palco da Carlo Fidanza, oggi capo delegazione a Bruxelles di Fratelli d’Italia.

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Video di Nello Trocchia e Lorenzo Sassi