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"Non dimenticare un solo nome": a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

Una marcia silenziosa ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo striscione 'Non dimenticare un solo nome'. I manifestanti hanno quindi srotolato un sudario contenente gli oltre 18mila nomi di bambine e bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 fino alla fine del 2025. Il silenzio e' stato interrotto di tanto in tanto solo dalle voci di un coro di cordoglio. Lo slogan dello striscione di testa e' stato preso da una frase della saggista e giornalista Paola Caridi, presente al corteo, che ha dichiarato: "Questo sussulto, un gesto cosi' fragile, grida molto e dice che non si puo' accettare un genocidio". All'esterno del Verano sono stati letti tutti i nomi e le eta' dei bambini morti.

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