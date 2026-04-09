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L'arrivo di Macron in Vaticano per l'incontro con il Papa

È durato un'ora il colloquio del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con il Papa in Vaticano. È la prima volta che i due si incontrano personalmente; in passato, durante il pontificato di Papa Francesco, il presidente era stato tre volte in Vaticano. Macron, dopo il colloquio con il Papa, ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda i doni, Macron ha portato al Papa anche una maglia della nazionale francese con la dedica dei giocatori