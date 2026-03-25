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Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

Ci sono voluti "tre anni e 15 milioni di cittadini che hanno votato no al referendum" sulla riforma della giustizia "per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato". Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in merito alle dimissioni di Daniela Santanchè, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Chi è responsabile di tutto questo? Ha un solo nome: Giorgia Meloni, una premier oggi debole, debolissima con un governo oggi barcollante, che non si occupa affatto delle urgenze dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e che ci ha portato a tutto questo mentre invece queste decisioni andavano prese per tempo per potersi poi dedicare e occupare concretamente, cosa che non è stato fatto, ai bisogni dei cittadini. Meloni deve delle spiegazioni sul degrado istituzionale di cui si è resa responsabile. Lo deve fare di fronte al Paese e al Parlamento".