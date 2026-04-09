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Brignone: "Non pensavo di riuscire a tornare, ma ora penso alla salute"

"I due ori di Milano-Cortina sono stati inaspettati, al di là di ciò che potevo credere. Già rimettere gli sci è stato talmente complesso e bello che mai mi sarei aspettata di poter vincere. Ho provato a fare il mio massimo, sciando libera. Ero talmente felice di essere tornata che ho cercato di godermi il momento. Vincere in casa è un'emozione grande, era già una sfida impossibile tornare a gareggiare". Lo ha dichiarato Federica Brignone, reduce dai due ori dei Giochi invernali di Milano-Cortina, in occasione della cerimonia del Centro sportivo Carabinieri tenutasi venerdì 10 aprile a Bolzano.

In merito al futuro e all'eventualità di un ritorno nella prossima stagione, Brignone ha spiegato che "l'obiettivo principale è riprendere le cure. Ho fatto riposare la gamba ma ha ancora bisogno di cure".