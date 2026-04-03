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Missione Artemis, l'entusiasmo degli astronauti a bordo della Orion

«Siamo a metà strada», ha scritto la Nasa sul social X parlando della missione Artemis II. «Al momento della pubblicazione di questo articolo - si legge su X - la missione Artemis II si trova circa a metà strada verso la Luna. Una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare».

La Nasa ha pubblicato un breve video in cui si vede l'astronauta Jeremy Hansen intento a preparare il pranzo per l'equipaggio.

A 25 ore dal lancio, avvenuto alle 00,35 italiane del 2 aprile, il comandante Reid Wiseman, con Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen hanno iniziato a lavorare a una delle manovre più importanti della missione, chiamata manovra di inserzione translunare (Tli). La navetta Orion ha acceso il motore principale del Modulo di servizio europeo (Esm) per circa sei minuti, generando una spinta di 2.700 chilogrammi che ha fatto passare la navetta dall'orbita ellittica che aveva percorso fino ad allora in un'orbita circolare.

In questo modo il veicolo è stato immesso nella traiettoria che, dopo un viaggio di tre giorni, la porterà nell'orbita lunare e che, nello stesso tempo, permetterà alla navetta di sfruttare la gravità della Luna per avere la spinta necessaria al volo di rientro. La manovra di inserzione translunare "è stata un successo", ha detto il canadese Hansen durante il collegamento con il centro di controllo della Nasa a Houston.

Unico inconveniente, rapidamente risolto, è stata un'interruzione delle comunicazioni con la Terra. Una volta spento il motore, i centri di controllo a Terra hanno iniziato le verifiche su pressione dei serbatoi di carburante, temperature e prestazioni del sistema. «Stiamo raccogliendo dati cruciali e imparando da ogni passo», ha detto Lori Glaze, responsabile della Nasa a interim per i sistemi di esplorazione.

«Ogni traguardo raggiunto - ha detto ancora - segna un progresso significativo sul percorso futuro del programma Artemis». Una volta in viaggio verso la Luna, gli astronauti hanno finalmente avuto il tempo di guardare fuori dai due finestrini panoramici di Orion: «Stiamo ammirando una vista meravigliosa del lato al buio della Terra, illuminato dalla Luna. E' fenomenale. Nessuno di noi riesce a pranzare perché siamo incollati ai finestrini, stiamo scattando foto», ha detto ancora Hansen. «Sono io l'idraulico spaziale», ha detto scherzosamente Koch, rispondendo a una domanda su chi avesse riparato la toilette di Orion dopo il lancio. «Sono orgogliosa di definirmi l'idraulico spaziale», ha aggiunto, perché il bagno «è probabilmente la parte più importante della nostra attrezzatura a bordo, quindi abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo quando abbiamo capito che funzionava».

Gli astronauti hanno avuto anche un po' di tempo da dedicare all'esercizio fisico, utilizzando la struttura predisposta nella navetta, simile a uno yo-yo, per fare esercizi aerobici come il canottaggio, sia movimenti di resistenza come squat e stacchi da terra. Hanno anche sperimentato Avatar (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response) lo strumento che misura gli effetti delle radiazioni cosmiche sul corpo umano utilizzando organi su chip.