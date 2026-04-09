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Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasquale

Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno due persone nella città ucraina di Odessa nella notte scorsa, alla vigilia di un cessate il fuoco proposto per la Pasqua ortodossa. È quanto riferito dalle autorità locali, secondo cui altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco alla città portuale sul Mar Nero, quando i droni hanno colpito una zona residenziale, danneggiando palazzi, case e un asilo.

Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha preso di mira l'Ucraina con 160 droni durante la notte, di cui 133 sono stati abbattuti o intercettati, poche ore prima che entrasse in vigore il cessate il fuoco previsto per Pasqua. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 99 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte in Russia e in Crimea. Giovedì scorso il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di 32 ore in occasione del fine settimana della Pasqua ortodossa, che cadrà domenica 12 aprile, ordinando alle forze russe di sospendere le ostilità dalle 16:00 (le 15 italiane) di sabato fino alla fine di domenica. 

Dall'altro lato del fronte, droni ucraini lanciati sulla regione russa di Krasnodar (sud) hanno incendiato un deposito di petrolio e danneggiato edifici residenziali, secondo le autorità locali. Due persone sono state uccise durante un attacco con drone ucraino su territori della regione di Donetsk sotto controllo russo, hanno indicato le autorità stabilite in questo territorio da Mosca. 

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