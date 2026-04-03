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Artemis II verso la Luna, il saluto all'equipaggio in orbita

Gli astronauti di Artemis II - Christina Koch, Reid Wiseman, Jeremy Hansen e Victor Glover - hanno lasciato l'orbita terrestre per dirigersi verso la Luna. "L'equipaggio si sente piuttosto bene quassù, in viaggio verso la Luna" ha detto Hansen durante la diretta streaming della Nasa. Dopo una pausa lunga 54 anni, quattro astronauti sono di nuovo in viaggio verso la Luna per aprire una nuova pagina dell'era spaziale. L'obiettivo è costruire una base sulla superficie lunare che diventerà un trampolino per le future missioni su Marte, dice il capo della Nasa Jared Isaacman. La missione durerà dieci giorni.