Video
Italia

Salis: "Dagli agenti domande sulla manifestazione e nessun verbale"

L'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, ha raccontato il controllo preventivo subito dagli agenti nella sua stanza di hotel prima del corteo No Kings avvenuto a Roma. "Mi hanno rivolto tutta una serie di domande, che riguardavano il mio arrivo a Roma, quando sarei arrivata, come sarei arrivata... Ma anche domande che riguardavano la manifestazione: se avevo intenzione di recarmi in manifestazione, se addirittura avevo oggetti pericolosi per la manifestazione. Il controllo si è protratto per circa un'ora e poi insomma si è concluso, ma non mi hanno rilasciato alcun verbale", ha fatto sapere Salis ai giornalisti durante la manifestazione. "Intorno alle 7.30 sono stata svegliata dalla polizia nella stanza dove mi trovavo. Hanno bussato alla porta - ha spiegato -, hanno pronunciato il mio nome, dicevano che si trattava della polizia e mi hanno chiesto di aprire. Io ho aperto, mi hanno chiesto un documento che io gli ho dato, gli ho anche fatto presente che sono un'eurodeputata. Non hanno spiegato il motivo della visita, hanno detto semplicemente che si trattava di accertamenti".

Italia

Italia

Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

Italia

Famiglia nel bosco, La Russa: "Mia moral suasion, cadano le rigidita' di tutti"

Italia

Nordio: "Bartolozzi ha svolto le sue funzioni con dignità e onore"

Italia

Nordio: "La frase sul Csm para-mafioso è il mio più grande rammarico"

Italia

Referendum, il centrosinistra festeggia unito in piazza a Roma

Italia

Referendum, Mattarella ha votato a Palermo

Italia

A Pontida i militanti scandiscono "Padania Libera", applausi per Zaia

Italia

Meloni arrivata a Pontida e i militanti gridano "secessione"

Italia

Coro a Pontida contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna"

Italia

Seggi aperti per il referendum, si vota oggi e domani

Italia

«Quando si parla di Costituzione il paese non è disposto a farsi prendere in giro». L'appello degli studenti per il no

Italia

Tajani chiede di votare per il sì, interrotto il messaggio al Congresso Snals

 
 

Mondo

Mondo

Libano, proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani su Beirut sud

Mondo

La visita di papa Leone nel Principato di Monaco

Mondo

Trump: "L'Iran sta negoziando, ma ha paura di dirlo"

Mondo

Secondo blackout nazionale in meno di una settimana a Cuba, si lavora sul ripristino dell’elettricità

Mondo

Iran, Hegseth: "Fine guerra? Trump stabilirà quando gli obiettivi sono raggiunti"

Mondo

Teheran, grande partecipazione ai funerali di Larijani e Soleimani

Mondo

Tel Aviv, due persone uccise da bomba a grappolo iraniana

Mondo

Nuovi attacchi israeliani a Beirut, crolla un edificio

Mondo

Kabul: «Centinaia di morti in un raid su un centro medico»

Mondo

Durald Arkapaw è la prima donna a vincere l'Oscar per la migliore fotografia

Mondo

A Cassandra Kulukundis il primo Oscar di sempre per il miglior casting

Mondo

Una tempesta di sabbia si abbatte su Gaza, l'ennesimo dramma per gli sfollati palestinesi

 
 

Fatti

Fatti

A Presadiretta la "Guerra delle grucce" e il giro d'affari nascosto

Fatti

Quando Ornella Vanoni diceva: "La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli"

Fatti

Crollo di una palazzina a Roma, due feriti gravi. Gualtieri: "Esplosione impressionante"

Fatti

A PresaDiretta la "Rivoluzione artificiale"

Fatti

F1, Antonelli a Bologna: "Ho ringraziato Sinner per la dedica"

Fatti

Femminicidio a Messina, fermato l'ex compagno che ha confessato

Fatti

Milano Cortina, oro per Bertagnolli: "Ci siamo tolti un peso"

Fatti

Ettore Prandini annuncia l'esposto in procura contro il caro prezzi dell'energia

Fatti

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Fatti

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Fatti

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

Fatti

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

 
 