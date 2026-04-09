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Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"
Serve il "pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione come invece sembra accaduto nelle ultime ore: rimane uno dei punti più critici in fase di attuazione dell'accordo perché se l'Iran dovesse ottenere la facoltà di applicare extradazi ai transiti nello stretto questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche imponderabili". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera sull'attività di governo - L'articolo