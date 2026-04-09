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Trump: "Lo stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di riaprire lo Stretto di Hormuz "con o senza" la cooperazione dell'Iran, in vista dei colloqui di pace in Pakistan, in cui la principale via d'acqua avrà un ruolo importante. "Apriremo il golfo con o senza di loro...o lo stretto come lo chiamano. Penso che andrà tutto molto velocemente e, se così non fosse, riusciremo a finirlo", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava Washington.

Parlando alla base aerea di Andrews prima di una visita di raccolta fondi alla cantina Trump Winery nella regione del Piedmont in Virginia, il Presidente ha affermato che il suo obiettivo principale in un accordo con l'Iran è quello di limitare le capacità nucleari del paese. "Niente armi nucleari. Questo è il 99% del problema", ha affermato. Alla domanda se l'accordo avrebbe incluso anche lo stretto, Trump ha risposto affermativamente. "Sì, ma si aprirà automaticamente", ha risposto, aggiungendo di credere che il canale sarà aperto "abbastanza presto". Il vicepresidente JD Vance si è recato in Pakistan per guidare la delegazione statunitense nei colloqui con l'Iran. Trump ha commentato la visita di Vance dicendo: "Gli auguro buona fortuna. Ha un compito importante".

Interrogato sulla possibilità di consentire all'Iran di imporre pedaggi alle navi nello Stretto di Hormuz, Trump risponde di no. "Si tratta di acque internazionali". Il tycoon ha detto di non avere un "piano di riserva" se non verrà raggiunto un accordo con l'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz. "Non serve un piano di riserva. Il loro esercito è finito. Abbiamo indebolito praticamente tutto. Hanno pochissimi missili. Li abbiamo colpiti duramente, il nostro esercito è stato straordinario", ha detto parlando con i giornalisti.

Infine, ha ribadito il messaggio agli alleati: il destino dello Stretto di Hormuz non interessa agli Stati Uniti ma deve interessare agli altri Paesi. "Noi non usiamo lo Stretto, sono altri Paesi a usarlo. Quindi toccherà ad altri farsi avanti e aiutare. Ma noi non lo utilizziamo".