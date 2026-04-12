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In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

Manifestazione nazionale a Roma in solidarietà con il popolo cubano per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l'isola a causa del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Alcune migliaia le persone che hanno sfilato per le strade della capitale, dal Colosseo a Piramide, al grido di ‘Cuba no esta sola’.

“Oggi siamo in piazza a Roma insieme a centinaia di organizzazioni per chiedere la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che colpisce duramente la popolazione civile. La nostra presenza fa parte di un percorso concreto di solidarietà internazionale.

Dopo il primo Convoy to Cuba, proseguiremo con una nuova partenza tra dieci giorni per portare nuovi aiuti solidali. Una mobilitazione per chiedere con sempre più forza la fine dell’assedio contro Cuba e ribadire che ogni popolo, Cuba come la Palestina, ha il diritto all’autodeterminazione”, ha affermato a margine della manifestazione Roberto Forte, vicepresidente AICEC (Associazione di interscambio culturale ed economico con Cuba) e portavoce della campagna 'Let Cuba Breathe'.