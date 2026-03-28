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Nella marea No Kings a Roma: «Siamo la generazione Gaza»

«Noi siamo la generazione Gaza. La generazione che si è svegliata grazie alla Palestina», dicono i giovani del corteo nazionale No Kings a Roma. E ancora: «È una situazione in cui non c'è più diritto internazionale. È la legge del più forte in cui comanda l'America». In piazza sono scese oltre 700 sigle tra associazioni, sindacati e organizzazioni di ogni tipo per protestare contro le guerre in corso e le politiche securitarie portate avanti in Italia e non solo. Secondo gli organizzatori al corteo hanno partecipato circa 300mila persone, ben oltre le aspettative. Sul campo sono stati schierati dal ministero dell’Interno oltre mille agenti. La vasta partecipazione ha portato a una modifica del percorso che si è concluso in piazzale del Verano dopo essere passato sulla tangenziale.