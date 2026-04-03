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Trump: "Colpiremo duramente l'Iran, lo riporteremo all'eta' della pietra"

"Siamo sulla buona strada per completare i nostri obiettivi militari. Nelle prossime due-tre settimane colpiremo l'Iran con forza e lo riporteremo all'età della pietra". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo primo discorso rivolto alla nazione dall'inizio della guerra. Trump ha ribadito anche che la diplomazia è al lavoro ma se non ci sarà un accordo "colpiremo i loro impianti energetici". Attualmente a mediare tra Teheran e Washington sono Pakisan, Turchia ed Egitto. In settimana Pechino ha anche avanzato un piano di cinque punti che prevede un immediato cessate il fuoco tra le parti e poi l'inizio delle trattative per arrivare a un accordo di pace