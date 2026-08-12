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Mattarella a Parigi per la festa del 14 luglio, l'ultima con Macron presidente

l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su invito del presidente francese Emmanuel Macron, è volato a Parigi per assistere, insieme ad altri capi di Stato e di governo, alla tradizionale parata militare, lungo gli Champs-Élysées, in occasione Festa nazionale della Repubblica Francese. Il 14 luglio richiama non soltanto la presa della Bastiglia del 1789, ma anche la Festa della Federazione del 14 luglio 1790, organizzata a Parigi per celebrare il primo anniversario della Rivoluzione e riaffermare l'unita' della nazione.

Dopo essere stato accolto dal premier francese Sébastien Lecornu e da Brigitte Macron, Mattarella ha assistito alla parata seduto in prima fila. Tra i presenti anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La festa di quest'anno è stata consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al "risveglio strategico europeo". In quello che viene considerato uno dei viali più spettacolari al mondo, tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde, sono circa 500 i militari presenti, in rappresentanza di 35 paesi (sui 37) della Coalizione dei volenterosi. Ha partecipato anche un drappello di militari con il tricolore italiano.

Dopo la parata, il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo decimo e ultimo 14 luglio da presidente, è volato a Nizza per partecipare alle commemorazioni delle vittime dell'attentato sulla Promenade des Anglais, esattamente dieci anni fa.