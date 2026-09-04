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Salvini: "Vannacci? Contesto vicinanza a naziskin e proposta su voto multiplo"

"Io sono stato a processo sei anni, quindi non parlo dell'inchiesta della magistratura. Io contesto a Vannacci il fatto che vada in piazza con i naziskin o pensi di dare il voto multiplo a chi ha più figli, che a Milano sarebbe semplicemente dare un plus alla comunità islamica, quindi alcune scelte sono curiose…": così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un sopralluogo nel Villaggio Olimpico di Milano, rispondendo a una domanda sull'indagine sugli appartenenti alle Forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci.

I cronisti hanno anche chiesto a Salvini se è preoccupato per i consensi di Vannacci che possono arrivare anche dalla Lega: "Non sono minimamente preoccupato e aspetto il giorno del voto perché poi di analisi e di sondaggi è pieno il mondo e quasi mai ci azzeccano".