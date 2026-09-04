Video

Italia

Suicidio assistito, Salvini: "Errore di Zaia? No comment, io sono per la vita"

Serve una legge nazionale nazionale sul fine vita? "Io sono per la vita sempre e comunque poi su alcuni temi ognuno ha la sua coscienza però io sto lavorando per rafforzare i centri di aiuto alla vita, anche economicamente, per dare una possibilità di scelta alle donne. Qualcuno ritiene che occorra tornare indietro sull'aborto, secondo me è follia perché per le donne decidono le donne però quello che lo Stato può fare è aiutare i centri di aiuto alla vita per offrire un'alternativa e per quello che mi riguarda più che di morte voglio occuparmi di vita".

Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al Villaggio Olimpico di Milano, trasformato in studentato. Alla domanda su come avrebbe votato se fosse stato consigliere del Veneto, Salvini ha risposto: "Io fortunatamente sono di Milano. Ne parlerò quando sarò consigliere del Veneto. Ripeto, per quello che mi riguarda bisogna investire sui centri di aiuto alla vita, sulla vita e su chi è in difficoltà". Secondo lei, quindi Zaia ha sbagliato a volere fortemente la legge del Veneto? "Non commento quello che fanno gli altri".