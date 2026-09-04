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Firmato Fittipaldi, la newsletter del direttore di Domani

Firmato Fittipaldi è la newsletter del direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, che arriva ogni sabato mattina alle ore 10.

Una volta a settimana, nella vostra casella mail, una lettera firmata dal direttore: la sua posizione sul fatto più importante della settimana, un ritratto sul personaggio del momento, un affondo sul potere, un'analisi sui valori da difendere.

Cosa trovi ogni sabato mattina:

L'editoriale della settimana, firmato e letto dal direttore

Il rilancio di un'inchiesta o di un articolo da non perdere

Un consiglio di lettura, di visione o di ascolto

Per i primi sei mesi la newsletter è aperta a tutte e tutti, poi sarà riservata alle abbonate e agli abbonati.

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