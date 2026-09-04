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Report, Di Pasquale: "Squadra compatta, al lavoro per andare in onda a novembre"

Claudia Di Pasquale sarà la nuova co-conduttrice di Report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, insieme a Daniele Piervincenzi. "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente - ha detto il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini - Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende".

"Ho scelto di accettare solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì", ha detto ai colleghi del programma Di Pasquale. "Non avevo questa ambizione", ha poi spiegato parlando con i giornalisti davanti alla sede Rai di via Teulada, "non ho mai fatto nulla per diventare la nuova conduttrice. La situazione delle ultime ore la conosciamo: si è aperto un dialogo con l'azienda e alla fine l'azienda ha fatto il mio nome".

La squadra ha dimostrato che era pronta a sostenere Di Pasquale "e questa è la cosa che mi ha aiutato a decidere, perché fino all'ultimo non ero sicura, avevo dei tentennamenti. Sapere di avere tutti accanto mi ha dato la forza di dire va bene". "La cosa che ci rende più felici - ha aggiunto - è il fatto che la squadra sia rimasta compatta e che gli inviati di Report continueranno a fare il programma e le loro inchieste. Sarà una sfida difficile, però io amo questo programma, lo faccio da 15 anni e quello a cui tengo di più è che continui ad avere la sua indipendenza e autonomia".

Gli inviati di Report hanno espresso "soddisfazione per la scelta di Claudia Di Pasquale come nuova conduttrice del programma e di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capo-autori". Di Pasquale è stata assunta da Milena Gabanelli nel 2011, ha realizzato alcuni dei servizi che hanno scritto la storia del programma e ha ricevuto importanti premi giornalistici, tra cui il Premiolino nel 2019.

Anche l'ex conduttore Sigfrido Ranucci si è detto "felicissimo per la scelta di Claudia, perché è una grandissima professionista, rigorosa, tosta e indipendente".

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