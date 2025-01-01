Video

Fatti

Sciopero per Gaza, la Cgil Roma: "Siamo più di trecentomila"

“Oggi almeno 300 mila persone in piazza. Il numero effettivo può essere molto più alto perché c’è tanto turn over in una manifestazione che va avanti dalle 8 di mattina", così la Cgil Roma e Lazio ha commentato la partecipazione romana al corteo per Gaza e in solidarietà alla Sumud Flotilla. L'appuntamento per i manifestanti era a "Piazza Gaza", come è stata ribattezzata piazza dei Cinquecento, stracolma sin dalle prime ore della mattina. Pochi chilometri più a est è stata bloccata la stazione Tiburtina, mentre il corteo principale è arrivato fino alla sede del ministero dei Trasporti per poi dirigersi verso la Tangenziale est per bloccarla.