Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

Da oggi la Spagna osserva tre giorni di lutto nazionale per le 41 persone morte (bilancio ancora provvisorio) nel più grave incidente ferroviario dal 2013, sulla linea ad alta velocità in Andalusia. "Questo è un giorno di dolore per tutta la Spagna, per tutto il nostro Paese", ha detto il primo ministro Pedro Sanchez ai giornalisti durante una visita ad Adamuz, dichiarando tre giorni di lutto nazionale. "Troveremo la risposta e, una volta accertata la causa di questa tragedia, la presenteremo con assoluta trasparenza", ha assicurato il premier socialista.

Il bilancio del disastro ferroviario è passato da 40 a 41, come dichiarato dal capo del governo regionale dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno. Ci vorranno 24-48 ore "per sapere con certezza quanti morti sono stati causati da questo terribile incidente", ha aggiunto. Oltre 120 persone sono rimaste ferite, di cui 39 sono ancora ricoverate negli ospedali della vicina città di Cordova, ha precisato Moreno.

Domenica sera, un treno della compagnia ferroviaria Iryo, in viaggio da Malaga a Madrid, è deragliato nei pressi di Adamuz, nella regione meridionale dell'Andalusia. Il treno ha attraversato l'altro binario, scontrandosi con un treno in arrivo, che è deragliato a sua volta. Lunedì sono stati impiegati mezzi pesanti per sollevare i vagoni ferroviari più gravemente danneggiati e consentire ai soccorritori di raggiungere più facilmente il luogo del disastro. Le riprese aeree del luogo dell'incidente, effettuate dalla Guardia Civil spagnola, hanno mostrato i due treni molto distanti tra loro.