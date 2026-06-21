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Flotilla, rientrati in Italia due attivisti della carovana di terra

Domenico "Nico" Centrone e Leonarda "Dina" Alberizia accolti dagli abbracci di attivisti, amici e familiari all'aeroporto di Roma Fiumicino, dopo essere stati rilasciati martedì dalle Forze Armate Arabe Libiche (LAAF) affiliate al generale Khalifa Haftar.

I due connazionali, rispettivamente di 33 e 67 anni, erano stati arrestati assieme ad altri 8 volontari internazionali il 24 maggio scorso, mentre tentavano di negoziare nei pressi di Sirte il passaggio del "Land Convoy" diretto a Gaza. A Fiumicino anche la sorella di Domenico Centrone, Maria Rosaria, che nei giorni scorsi aveva diffuso sui social un commosso appello video per chiedere la liberazione del fratello e per ringraziare le autorità italiane, e in particolare il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, per i loro sforzi.

Con Centrone e Alberizia è sbarcato a Roma anche l'attivista uruguayano liberato Matias Rodriguez; sono infatti tutti e 4 transitati per Tunisi, insieme a un altro volontario, il tunisino Achraf Khoja.

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