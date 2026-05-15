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Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"

"Un'importantissima iniziativa con le associazioni Lgbtquia+, insieme alle altre forze dell'alleanza progressista: siamo qui ad ascoltare e prendere impegni molto chiari per quello che sarà poi il programma con cui ci presenteremo alle italiane e agli italiani". Così ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein a margine dell'evento "Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+" oggi al Centro congressi Frentani a Roma.

"Nella mappa di ILGA-Europe, che ogni anno fa una fotografia dell'Europa in termini di diritti Lgbtqia+, purtroppo l'Italia è rossa. È scesa, ancora, alla 36esima posizione su 49. Per questo siamo qui a ribadire l'impegno per una legge contro l'omolesbobitransfobia e contro l'odio, per i matrimoni egualitari, per riuscire a riconoscere finalmente i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali, cosa a cui stanno sopperendo i tribunali e i sindaci, che ringrazio", ha proseguito.

"Però è la politica che deve assumersi la responsabilità di riconoscere i diritti fondamentali delle persone. Il Pd è consapevole del fatto che c'è tanto da farsi perdonare dalla comunità, è frustrante chiederle da 20 anni le stesse cose", ha concluso la segretaria.

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