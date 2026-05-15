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Drone russo colpisce un veicolo dell'Onu a Kherson

Quarantotto ore dopo la fine del cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa Donald Trump, la Russia torna a colpire l'Ucraina con uno dei più pesanti bombardamenti delle ultime settimane. Oltre 670 droni e 56 missili sono stati lanciati sull'Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev, nella notte tra mercoledì e giovedì, secondo il presidente Volodymyr Zelensky.

Le autorità locali forniscono un bilancio di almeno 9 morti, tra i quali una bambina di 12 anni, e un neonato tra i 45 feriti. "Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi", ha affermato Zelensky sui social, lanciando un nuovo appello alla comunità internazionale nel giorno in cui a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto Trump. Zelensky aveva fatto appello il giorno prima ai due presidenti perché discutessero dei modi per mettere fine al conflitto, e oggi un "alto responsabile della presidenza ucraina" citato dall'agenzia Afp ha affermato che con gli attacchi della notte, Vladimir Putin ha voluto mandare "una dimostrazione" a Xi e Trump.

Contemporaneamente, il Cremlino ha annunciato che anche il presidente russo si appresta a recarsi in Cina. "La visita è in fase di preparazione, posso dire che sono stati completati gli ultimi ritocchi e avrà luogo a breve", ha dichiarato il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov, aggiungendo che "in un prossimo futuro saranno annunciate le date".

Da parte sua, il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che "un massiccio attacco" è stato sferrato contro l'Ucraina, con l'impiego anche di missili ipersonici Kinzhal lanciati da aerei, ma ha affermato che ad essere prese di mira sono state "imprese del settore militare-industriale dell'Ucraina, aeroporti militari, infrastrutture per il carburante e i trasporti usate dall'esercito ucraino".

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha detto invece che nella capitale sono stati colpiti edifici residenziali e non residenziali e sono scoppiati anche degli incendi. Sempre secondo fonti ucraine, un drone russo ha colpito un condominio di nove piani, di cui una parte è stata distrutta. Inoltre, secondo Zelensky, 'i russi hanno attaccato due volte con droni un veicolo dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari" nella regione di Kherson. Tra le nove persone che si trovavano a bordo, "nessuno e rimasto ferito", ha aggiunto il leader ucraino.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha denunciato quella che ha definito "un'altra notte di morte e distruzione" e "il targeting indiscriminato dei civili" da parte dei russi. "Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina", ha aggiunto, annunciando che l'Ue sta "finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi di euro".

Il Cremlino, intanto, ha ribadito la chiusura alla Ue come possibile "mediatore" per la fine del conflitto, solo cinque giorni dopo che Putin era sembrato aprire ad un dialogo con gli europei. "Finora gli Usa sono l'unico mediatore", mentre "gli europei non vogliono e non possono diventare mediatori" perché "stanno partecipando alla guerra dalla parte del regime di Kiev", ha dichiarato il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov. Mercoledì, comunque, lo stesso Peskov aveva ribadito la pretesa della Russia ad impadronirsi delle regioni orientali ucraine come condizione per arrivare alla pace. Zelensky, aveva detto il portavoce, "deve ordinare alle forze armate ucraine di cessare il fuoco e di lasciare il Donbass e le altre regioni russe".

A Kiev, nel frattempo, la Corte suprema anticorruzione ha deciso l'arresto per 60 giorni, con possibilità di cauzione, per l'ex capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak, che fino alle sue dimissioni, nel novembre scorso, è stato il più stretto collaboratore del capo dello Stato.

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