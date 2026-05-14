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"Fatherland", a Cannes il ritorno di Thomas Mann in Germania

Il ritorno di Thomas Mann in una Germania divisa e ancora distrutta dalla Seconda guerra mondiale. È questa la storia al centro di Fatherland, il film del regista polacco Paweł Pawlikowski, in concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Un viaggio che lo scrittore - premio Nobel per la Letteratura nel 1929 - compie con la figlia Erika: il suo primo ritorno nella patria lasciata nel 1933, quando con l’avvento del nazismo sceglie di andare a vivere prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti (prima a Princeton e poi in California), da dove sarà una delle voci della Bbc contro il regime hitleriano. Il film di Pawlikowski esplora l’impatto di questo viaggio, che va da Francoforte in Germania dell’Ovest fino a Weimar in quella dell’Est.  A interpretare Thomas Mann è Hanns Zischler, mentre a dare il volto a sua figlia Erika è Sandra Hüller. La sceneggiatura è di Paweł Pawlikowski e Hendrik Handloegten. La fotografia è di Lukasz Zal, che aveva lavorato anche a La zona di interesse. Uscirà in Polonia a giugno.

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