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Trump: "Conclusi fantastici accordi commerciali con Xi"

Il presidente Usa Donald Trump torna a casa dalla sua visita in Cina portandosi dietro “accordi commerciali fantastici” e “opinioni molto simili" sulla guerra con l'Iran, in sostanza la volontà che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto e che Teheran non abbia un'arma nucleare. Nel secondo giorno di incontri, Xi e Trump si sono visti per un tè e un pranzo presso il complesso della leadership di Zhongnanhai.

Dopo il saluto iniziale, i due leader percorsero i tortuosi sentieri dei giardini murati del complesso, passando accanto a tetti cinesi decorati e rose rosa, gialle e rosse. Zhongnanhai, un complesso appartato di laghi e padiglioni a ovest della Città Proibita, è un ex giardino imperiale che ora ospita la dirigenza del Partito Comunista e viene utilizzato per accogliere selezionati dignitari stranieri.

Tra i recenti visitatori figurano il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. L'ultimo presidente statunitense di cui si ha notizia ad essere stato ricevuto in questo luogo è stato Barack Obama nel 2014. Xi si è offerto di inviare semi di rosa a Trump, mentre il leader statunitense ammirava i fiori nel riservato complesso di Zhongnanhai.

Trump ha descritto le rose come "le più belle che chiunque abbia mai visto". Secondo un funzionario della Casa Bianca, il menù del pranzo dei leader comprendeva merluzzo tritato in zuppa di pesce, polpette di aragosta croccanti e saltate in padella, filetto di manzo scottato in padella ripieno di funghi spugnole, pollo kung pao e capesante. È stato inoltre servito un piatto a base di verdure di stagione brasate, germogli di bambù, funghi e fagioli, una pietanza in stile Huaiyang, il piatto forte del banchetto di ieri sera. Agli ospiti del pranzo sono stati serviti anche spezzatino di manzo in un panino e ravioli al vapore con maiale e gamberi. Infine, come dessert, sono stati serviti brownie al cioccolato, frutta e gelato.

Scarne le dichiarazioni al termine dell'incontro. Trump ha affermato che i due leader "hanno opinioni molto simili" sulla guerra con l'Iran. "Abbiamo discusso dell'Iran. Abbiamo opinioni molto simili sull'Iran. Vogliamo che la situazione si risolva. Non vogliamo che abbiano un'arma nucleare. Vogliamo che gli stretti rimangano aperti", ha detto Trump. "Vogliamo che questa cosa finisca perché è una follia, un po' folle. E non va bene, non può succedere", ha aggiunto. "È stata una visita incredibile. Credo che ne siano scaturiti molti aspetti positivi", ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

"Abbiamo concluso degli accordi commerciali fantastici, davvero vantaggiosi per entrambi i Paesi", ha aggiunto. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma in precedenza aveva dichiarato a Fox News che la Cina aveva accettato di acquistare 200 aerei Boeing. Da parte della Cina, le dichiarazioni sono invece arrivate, subito prima dell'incontro, dal ministero degli Esteri che ha dichiarato che un cessate il fuoco "globale e duraturo" con l'Iran dovrebbe essere raggiunto il prima possibile.

"La Cina ha sempre sostenuto che il dialogo e il negoziato siano la strada giusta e che una soluzione militare non sia la via da seguire. Ora che la porta del dialogo è stata aperta, non dovrebbe essere richiusa", ha affermato il ministero degli Esteri. Ha inoltre aggiunto che "le rotte marittime dovrebbero essere riaperte il prima possibile, rispondendo agli appelli della comunità internazionale e contribuendo congiuntamente al mantenimento della stabilità e della fluidità delle catene di approvvigionamento globali".

I due leader hanno raggiunto "una serie di nuovi consensi" durante i colloqui a Pechino, ha affermato il ministero senza fornire ulteriori dettagli.