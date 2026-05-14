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Xi a Trump: "Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali"

"Oggi, il presidente Trump e io abbiamo avuto approfonditi scambi di opinioni sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti e sulle dinamiche internazionali e regionali. Entrambi crediamo che la relazione tra Cina e Stati Uniti sia la più importante relazione bilaterale al mondo. Dobbiamo farla funzionare e non rovinarla mai", ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante la cena con il suo omologo statunitense Donald Trump. Durante l'incontro i due hanno annunciato diversi accordi commerciali, come quello per l'acquisto di 200 Boeing targati Usa. A tavola, Xi Jinping è più volte intervenuto sui rapporti tra Washington e Pechino. "Sia la Cina che gli Stati Uniti trarranno vantaggio dalla cooperazione e dal confronto. I nostri due Paesi saranno partner, non rivali. Il presidente Trump e io concordiamo inoltre nel costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, basata sulla stabilita' strategica, per promuovere uno sviluppo stabile, solido e sostenibile delle relazioni sino-americane e portare piu' pace, prosperita' e progresso nel mondo", ha detto. 

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