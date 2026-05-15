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Giachetti si incatena in Aula: "Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai"

"Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete". Sono le parole del deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, intervenuto nell'Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. "Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai", ha aggiunto. Il suo gesto ha raccolto consenso tra le fila dell'opposizione. "Siamo con Roberto Giachetti a fianco della sua battaglia civile e di libertà. La paralisi della commissione di Vigilanza ha precise responsabilità nella maggioranza di governo che, in spregio alle regole, ha perpetrato uno sconcio istituzionale non più tollerabile", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda. 

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