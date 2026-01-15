Video

Mondo

Disastro ferroviario in Spagna, tra le ipotesi un giunto saltato tra i binari

Almeno 39 morti e oltre 150 feriti. È questo il bilancio, ancora provvisorio, di un gravissimo incidente ferroviario nel sud della Spagna avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, che ha coinvolto due treni ad alta velocità deragliati. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, aveva subito sottolineato su X che "l'impatto è stato terribile" e che il bilancio rischiava di aggravarsi alla luce di "informazioni molto allarmanti" su questo incidente. Secondo Puente, "gli ultimi vagoni di un treno" della compagnia Iryo partito da Malaga, in Andalusia, e diretto a Madrid "sono deragliati" nei pressi di Adamuz, quasi 200 chilometri a nord di Malaga, entrando in collisione con un treno della compagnia Renfe che viaggiava in senso opposto su un binario adiacente in direzione di Huelva.

L'Etr 1000 gestito dalla società Iryo è di fabbricazione italiana ed era entrato in servizio due anni fa. Iryo è il marchio dei treni operati da Ilsa, consorzio composto da Ferrovie dello Stato International (51%), Air Nostrum e Globalvia. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani oggi ha chiarito che segue l'evoluzione del tragico incidente, ma al momento non risultano connazionali coinvolti. Tuttavia, le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso.

La Farnesina ha comunicato che il Console Generale d'Italia a Madrid è sul posto per seguire l'evoluzione della situazione e il ministero degli Esteri ha segnalato che per qualsiasi emergenza o segnalazione, si può contattare il Consolato al numero +34629842287 o l'Unità Tutela della Farnesina al numero +390636225. La violenza dell'impatto tra i convogli, con centinaia di passeggeri a bordo, è stata tale da aver "scaraventato fuori dai binari i primi due vagoni del treno Renfe", ha proseguito il ministro, spiegando che "la priorità" al momento era "prestare soccorso alle vittime".

LEGGI L'ARTICOLO