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Trump: "L'aggressore al gala si è radicalizzato e diventato anti-cristiano"

"L'aggressore era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano", ha detto Donald Trump in un'intervista a 60 Minutes, la prima dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti. "Una persona molta disturbata", ha aggiunto. Il presidente Usa definisce "piuttosto incompetente" l'uomo, sottolineando che "è stato catturato, e anche abbastanza facilmente".

"In qualsiasi evento legato alla sicurezza si possono sempre trovare delle falle, ma quegli agenti hanno fatto un buon lavoro ieri sera. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro", ha aggiunto,. Le dichiarazioni del presidente americano arrivano dopo che la giornalista Norah O'Donnell aveva citato un passaggio del manifesto dell'attentatore, in cui l'uomo criticava duramente le misure di sicurezza, sostenendo di non aver trovato "niente" rispetto alle aspettative (agenti armati, metal detector ovunque e stanze d'albergo sotto controllo) e parlando di "un livello di incompetenza assurdo".

L'aggressore "è stato velocissimo, la Nfl (la Lega di football americnao, ndr) dovrebbe ingaggiarlo", ha aggiunto il tycoon concedendosi anche una battuta. "È stato incredibile perché non appena le forze dell'ordine lo hanno visto hanno estratto le pistole. Sono stati professionali, hanno puntato le armi e lo hanno neutralizzato immediatamente".