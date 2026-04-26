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Spari al gala dei media. Trump: "Del tutto inaspettato"

Il presidente dopo la sparatoria: "Molto rapida l'azione dei Servizi Segreti"

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25 aprile, migliaia in corteo a Roma

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Brigata ebraica bloccata dai manifestanti al corteo del 25 aprile a Milano

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25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

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25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

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25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

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Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

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Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

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Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

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Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

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Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

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Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

 
 

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Spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato in salvo

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Mondiali di calcio, Rubio nega che gli Usa vogliano escludere l'Iran

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Leone XIV: "Proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra"

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La centrale nucleare di Chernobyl quarant'anni dopo l'esplosione del reattore

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Iran, il sequestro di due navi a Hormuz in un video dei pasdaran

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Netanyahu: "Nostra superiorità sull'asse iraniano è stata provata, ma non abbiamo finito"

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A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: "Ogni giorno casi di infezioni"

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Il Papa: "Non è mio interesse dibattere con Trump"

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New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

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Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

 
 

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In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

 
 