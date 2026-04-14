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Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Rimanga ''viva la speranza in un mondo migliore''. Il Papa, prima di guidare il Regina Coeli dalla spianata di Kilamba, in Angola, ha rinnovato l'appello per la pace in Medio Oriente e nel mondo . ''Con questa gioia - ha osservato in portoghese parlando a centomila fedeli, secondo le stime delle autorità locali- non vogliamo spegnare il grido di chi soffre ma abbracciarlo e unire la nostra voce in una nuova armonia perché anche nel dolore rimanga viva la nostra fede e con essa la speranza in un mondo migliore''.