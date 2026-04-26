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Massiccio attacco russo su Odessa, almeno 14 feriti tra cui due bambini

Almeno quattro persone sono state uccise e altre 23 ferite negli attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali secondo il quotidiano ucraino Kyiv Independent. Nella regione di Donetsk, gli attacchi russi hanno causato due morti e un ferito a Kramatorsk, ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin. Altre due persone sono rimaste ferite nei villaggi di Kopani e Druzhkivka, ha aggiunto il governatore.

Nella regione di Odessa, droni russi hanno colpito la città durante la notte, ferendo 14 persone, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dal governatore Oleh Kiper. In diversi quartieri sono state danneggiate infrastrutture civili, tra cui due edifici residenziali, un hotel, magazzini e infrastrutture portuali. Nella regione di Sumy, un attacco russo ha ucciso una donna nella comunità di Shostkynska e ne ha ferite altre tre, ha dichiarato il governatore Oleh Hryhorov. Il governatore ha poi aggiunto che due fratelli, di 48 e 53 anni, sono stati uccisi nella comunità di Bilopilska a seguito di un attacco avvenuto il 25 aprile.

Nell'oblast' di Zaporizhzhia, un uomo di 59 anni è stato ucciso in un attacco russo contro il distretto di Zaporizhzhia, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Nella regione di Kherson, tre persone sono rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Gli attacchi russi hanno danneggiato, tra le altre strutture, tre condomini, tre case e una chiesa.

Infine, nell'oblast di Chernihiv, le forze russe hanno attaccato Koriukivka con 18 droni, ferendo due uomini, ha dichiarato il governatore Viacheslav Chaus. Un uomo di 42 anni ha riportato ustioni, mentre un uomo di 81 anni è stato ricoverato in ospedale per una ferita da scheggia. Gli attacchi russi hanno danneggiato aziende, case e un negozio.