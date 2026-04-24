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A Napoli presidio contro remigrazione: "Vannacci qui non sei benvenuto"

Oggi a Napoli un presidio di protesta contesterà la presentazione della proposta di legge sulla remigrazione. Se gli esponenti del comitato Remigrazione e Riconquista, insieme al senatore della Lega Gianluca Cantalamessa e al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gennaro Sangiuliano, si incontreranno alle 18 nell'hotel Millennium Gold, in viale Comandante Umberto Maddalena, gli attivisti di Rete No King, la Cgil e l'Anpi si ritroveranno alle 16:30 in piazza Carlo III. Tutto accadrà alla vigila del 25 aprile, circostanza che ha spinto le realtà antifasciste a unirsi per contestare l'iniziativa sulla remigrazione e promuovere numerosi appuntamenti per la Festa della Liberazione: alle 9:30, in largo Berlinguer, la lettura pubblica dei principali articoli della Costituzione; alle 11 la partenza, da piazza Garibaldi, del corteo No Kings; alle 14 un'iniziativa davanti alla prefettura, in piazza del Plebiscito, contro il decreto Sicurezza, a difesa della Costituzione e per chiedere lo scioglimento di Casapound e delle formazioni neofasciste.

Le mobilitazioni sono state annunciate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta giovedì, in piazza del Gesù. "Sono le nuove quattro giornate di Napoli, ha detto Davide Dioguardi della rete No King -. Mercoledì un eloquente messaggio per mettere alla porta il generale Roberto Vannacci, giovedì un dibattito all'università, venerdì 24 aprile, alle 16:30, a piazza Carlo III, per dire una cosa molto semplice: i fascisti vogliono venire a Napoli a parlare di remigrazione alla vigilia del 24 aprile, ma Napoli reagirà come ha sempre reagito, cacciando i fascisti con ogni mezzo a propria disposizione.

Il 25 aprile sarà una giornata con tanti appuntamenti, dal corteo No Kings all'iniziativa con l'Anpi per ribadire la legittimità di Bella Ciao, difendere la Costituzione, combattere contro i disegni legge sulla sicurezza in via di approvazione. I fascisti, di strada e di governo, non sono graditi nelle piazze e nel Dna di questa città". Il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha parlato di una "tendenza di ultra-destra che oramai ha attecchito in Italia e che Meloni rappresenta al meglio".

La manifestazione di venerdì a piazza Carlo III, la lettura degli articoli della Costituzione al largo Berlinguer e il corteo No Kings del 25 aprile, ha ricordato Ricci, "sono contro questa deriva di destra, fascista, che propone una legge sulla remigrazione che ha tutti i connotati del più grande sovranismo, dell'antidemocrazia, del razzismo". "Non è una questione di diritto di opinione - ha precisato Ricci - ma riaffermare che Napoli è la capitale della multietnicità, dell'accoglienza, una città dove ci sono tanti migranti, in tanti che prestano il loro impegno nel nostro tessuto sociale ed economico con tante difficoltà. Noi siamo contro questa visione fascista, discriminatoria, siamo per l'accoglienza, e questa legge sarà contrastata con tutte le nostre forze". "Questa - ha affermato Michele Pietraroia di Anpi Napoli - è una città che più di altre nel mondo rappresenta l'emblema dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della multiculturalità, della capacità di saper tenere insieme tutti in maniera virtuosa, per un mondo senza guerre".