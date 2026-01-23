Video
Fatti

Frana a Niscemi, si allarga il fronte: mille gli sfollati

Previsto per oggi alle 15.30 il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per discutere della dichiarazione dello stato d'emergenza e degli stanziamenti di fondi per le regioni colpite dal ciclone Harry nei giorni scorsi. Il maltempo, tuttavia, non accenna a dare tregua alla penisola, con danni che continuano a sommarsi a effetti derivanti dall'instabilità idrogeologica. Sono 1.060 le persone evacuate a causa della frana avvenuta domenica nel Comune di Niscemi (Caltanissetta), come fa sapere in una nota il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, impegnato questa mattina a presiedere la sala unità di crisi del dipartimento.

"In nottata, si è verificato un taglio verticale di 25 metri. Stiamo lavorando, di comune accordo con la protezione civile a un'alternativa", ha detto il sindaco del comune siciliano Massimiliano Conti: "La situazione è drammatica, con un fronte della frana di 4 chilometri e una ampiezza di 40 metri", ha aggiunto. Nel pomeriggio, poi, un nuovo drammatico bollettino. "La situazione è peggiorata. La frana è ancora in corso, il fronte è di circa quattro chilometri. Alcune abitazioni sono già cadute, così come il belvedere che è andato giù per 25 metri. La città è quasi irraggiungibile dal momento che due strade provinciali sono chiuse. Siamo molto preoccupati", ha detto Conti. Nessuna previsione si può fare circa il rientro degli sfollati e il ritorno alla normalità: "Ogni edificio - ha aggiunto il vicesindaco di Niscemi, Pietro Stimolo - dovrà essere censito e dovranno essere compiuto molte verifiche: ogni previsione è impossibile al momento". 

"Il governo Meloni sosterrà tutti gli interventi di ricostruzione necessari. È importante non solo ricostruire presto, ma anche ricostruire bene", ha assicurato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare", dopo aver incontrato domenica in Calabria il presidente della Regione Roberto Occhiuto e i sindaci dei territori colpiti dal maltempo.

Italia

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Italia

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

 
 

Mondo

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

Mondo

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Mondo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

Mondo

Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

Mondo

Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

Mondo

Disastro ferroviario in Spagna, tra le ipotesi un giunto saltato tra i binari

Mondo

Urne aperte in Portogallo per il primo turno delle presidenziali

Mondo

Khamenei attacca Trump: "È coinvolto nelle proteste in Iran"

Mondo

Salvini al congresso di Fidesz, il partito di Orbán: "La Lega è al vostro fianco"

Mondo

L'intervento di Meloni al congresso di Fidesz, il partito di Orbán

Mondo

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

 
 

Fatti

Fatti

«In Italia si muore anche per mancanza di informazioni»

Fatti

Ballerini, legale della famiglia Regeni: «Fiducia nel processo, siamo a buon punto»

Fatti

Sicilia, violente mareggiate sul lungomare di Mascali: case distrutte

Fatti

Maltempo in Sicilia, mareggiate sulle coste nel Messinese

Fatti

Arbosonica, a Policoro l'arte in dialogo con l'archeologia

Fatti

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

Fatti

Trentini e Burlò arrivati in Italia, Meloni e Tajani a Ciampino

Fatti

Jessica Moretti: "Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime"

Fatti

Crans-Montana, l'arrivo in procura dei proprietari del bar Le Constellation

Fatti

Acca Larentia, l'aggressione dei quattro militanti di Gioventù nazionale

Fatti

Saluto romano e rito del presente, un migliaio di neofascisti ad Acca Larentia

Fatti

Omicidio del capotreno, il dolore dei colleghi al presidio dei sindacati in stazione a Bologna

 
 