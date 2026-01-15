Video
Sicilia, violente mareggiate sul lungomare di Mascali: case distrutte

Prosegue l'ondata di maltempo in Sicilia, che non smette di creare grossi danni e disagi in gran parte della regione, dove continua a imperversare l'allerta meteo con il ciclone Harry che flagella l'Isola e non dà scampo. La costa catanese è stata colpita da forti e violente mareggiate che si sono abbattute in modo particolare sul lungomare di Mascali, dove sono anche state distrutte delle case

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha effettuato un sopralluogo in alcune località interessate dal ciclone Harry. Nella tarda mattinata, in particolare, si è recato in alcuni stabilimenti balneari della Scogliera di Catania e Aci Castello, incontrando Carmelo Scandurra e Salvo Tosto, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Aci Castello, oltre a diversi esercenti e gestori di strutture turistiche e commerciali. Nel pomeriggio il sopralluogo è proseguito a Mascali, Riposto, ma anche a Giardini Naxos e Letojanni, nel Messinese, dove il presidente dell'Ars è stato accompagnato anche dagli amministratori dei rispettivi Comuni.

"Un vero e proprio disastro - dice Galvagno -. Le immagini che arrivano da più parti della Sicilia sono drammatiche, ma non fanno rendere conto di quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Porti, lidi balneari e diverse attività sono in ginocchio, alcuni Comuni addirittura senza strade. Urge non solo una quantificazione e il ristoro dei danni, ma anche la possibilità di avere un iter procedurale che sia assolutamente immediato".

