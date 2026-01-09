Video
Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

"Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato quello di impedire che chi vuole distruggere la popolazione ucraina e di piegarla potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà, io mi sento orgoglioso". Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, nell'informativa alla Camera sugli aiuti all'Ucraina - L'articolo

Italia

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Italia

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

Italia

Il prete prega con la candidata di De Luca, moglie del nipote del boss: «Sono persone per bene»

Italia

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

 
 

Mondo

Mondo

Salvini al congresso di Fidesz, il partito di Orbán: "La Lega è al vostro fianco"

Mondo

L'intervento di Meloni al congresso di Fidesz, il partito di Orbán

Mondo

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

Mondo

Teheran, manifestanti usano i loro cellulari per illuminare la piazza Punak

Mondo

Tredicesimo giorno di proteste in Iran, ancora violenza per le strade

Mondo

L'Ice uccide una donna a Minneaopolis, i video smentiscono Trump

Mondo

Maduro in manette negli uffici dell'agenzia antidroga di New York

Mondo

Il momento in cui il locale di Crans-Montana prende fuoco

Mondo

Incendio a Crans-Montana, il testimone: "Locale senza vie di fuga, tanta gente cercava di uscire"

Mondo

Attentato a Sydney, persone in fuga da Bondi Beach

Mondo

Attentato a Sydney, passeggeri terrorizzati in bus

Mondo

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

 
 

Fatti

Fatti

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

Fatti

Trentini e Burlò arrivati in Italia, Meloni e Tajani a Ciampino

Fatti

Jessica Moretti: "Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime"

Fatti

Crans-Montana, l'arrivo in procura dei proprietari del bar Le Constellation

Fatti

Acca Larentia, l'aggressione dei quattro militanti di Gioventù nazionale

Fatti

Saluto romano e rito del presente, un migliaio di neofascisti ad Acca Larentia

Fatti

Omicidio del capotreno, il dolore dei colleghi al presidio dei sindacati in stazione a Bologna

Fatti

Un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans Montana

Fatti

Acca Larentia, Mollicone: "Condannare il rito del presente? Documentatevi sul saluto romano e su quello comunista"

Fatti

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Le famiglie chiedono giustizia. I titolari? In Italia sarebbero stati arrestati"

Fatti

Il 2025 di Domani: un impegno che si rinnova

Fatti

Sgombero Askatasuna, la polizia utilizza gli idranti contro il presidio

 
 