Trentini e Burlò arrivati in Italia, Meloni e Tajani a Ciampino

Intorno alle 8.30 di oggi, martedì 13 gennaio, è arrivato a Ciampino il volo di stato che da Caracas ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, i due connazionali rilasciati ieri in Venezuela dopo una lunga detenzione. Ad accoglierli, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Bentornati a casa!", ha scritto Meloni sui social, a corredo di un video che testimonia l'arrivo dei due italiani. Subito dopo l'arrivo in aeroporto, Trentini ha abbracciato sua mamma Armanda, Burlò i figli Gianna e Corrado.

"Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine in tanti modi diversi, anche silenziosamente ma efficacemente. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po' raccolti lontani dal clamore di queste giornate per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende", ha dichiarato Alberto Trentini, insieme alla sua famiglia, per il tramite dell'avvocata Alessandra Ballerini all'uscita da Ciampino. "Un pensiero - aggiungono il cooperante e la famiglia - va a tutte le persone ancora detenute e alle loro famiglie. Che possano presto condividere la gioia della liberazione. La solidarietà dentro e fuori dal carcere è stata la nostra salvezza".

