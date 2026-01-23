Video

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Le immagini pubblicate sui social da uno dai testimoni aiutano a ricostruire la dinamica dell'assurdo omicidio dell'Ice a Minneapolis. La vittima è Alex Pretti. In uno dei video si vede procedere tra fumi e gas urticanti, pistole e manganelli, spari e mani dietro la schiena degli arrestati. Alex in mano non ha alcuna pistola, solo il suo cellulare che impugnava per documentare gli arresti e gli abusi. Nella sequenza più drammatica, che pubblichiamo in questa pagina, Pretti in mano ha sempre e solo quel cellulare: la pistola la portava dietro la schiena, nella cinta dei pantaloni. Quando due donne vengono scaraventate al suolo dagli agenti, tenta di aiutarle prima che lo colpiscano con lo spray al peperoncino al volto. Accecato, gli agenti lo buttano a terra: intorno ne ha sette; uno di loro gli estrae l’arma dalla cinta e la porta via. Alex rimane lì – inerme, immobile, indifeso – sul marciapiede dove verrà freddato poco dopo. Si sente uno sparo, il primo, ne seguiranno altri nove. La Casa Bianca ha tentato di sostenere che l'uomo sia sia avvicinato agli agenti impugnando l'arma e che sia stato ucciso dopo vari tentativi di disarmarlo - L'articolo