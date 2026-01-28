Video

Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

La Procura di Gela ha aperto un procedimento penale, sulla frana a Niscemi, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di ieri nella zona rossa di Niscemi del procuratore Salvatore Vella, stamani, è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo.

"La frana di Niscemi non è nata oggi, ha una storia. Cercheremo di capire se potevano essere adottate delle contromisure per fermarla e non è stato fatto o se addirittura è stato fatto qualcosa, o non è stato fatto, che ha aggravato", ha spiegato il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, poche ore dopo aver aperto un fascicolo d'inchiesta sulla frana nel paese del Nisseno. Le ipotesi di reato avanzate sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Il fascicolo è stato aperto senza indagati, ma la Procura di Gela, spiega Vella, è al lavoro per "acquisire documentazione tecnica in più Enti". Il procuratore è stato nella zona rossa di Niscemi, per un sopralluogo mirato e per coordinare le attività di indagine delle forze dell'ordine.

"È un pezzo di paese che sta scivolando verso valle - dice Vella che è rimasto "molto impressionato" - ho chiesto di rinforzare controlli e presidi a tutela della sicurezza pubblica e per evitare possibili sciacallaggi". Vella è il magistrato che, da procuratore aggiunto di Agrigento, si è occupato della tragedia dell'11 dicembre del 2021 con l'esplosione di gas a Ravanusa che provocò nove vittime, un centinaio di sfollati e diverse palazzine crollate. "Fatti diversi - spiega il magistrato - ma la sensazione che ho provato ieri, vedendo una città stravolta, è stata la stessa. E poi la zona rossa, la necessità di monitoraggio sistematico, le consulenze tecniche che abbiamo fatto a Ravanusa e che dovranno essere fatte a Niscemi. Ravanusa è un carico emozionale e professionale che inevitabilmente mi porterò dietro per sempre".

La procura gelese si concentrerà su due fronti: il primo riguarda le eventuali inadempienze degli amministratori dopo la frana del 1997, le mancate bonifiche e messe in sicurezza. Il secondo filone riguarda invece tutte le azioni che dal 1997 a oggi possono aver aggravato la situazione del sottosuolo di Niscemi. La procura ha già annunciato che si avvarrà dei migliori periti per stabilire esattamente cosa è successo domenica e se ci sono responsabilità.