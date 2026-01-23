Video

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

Il governatore dello Stato del Minnesota, Tim Waltz, ha condannato "l'ennesima orribile" sparatoria avvenuta questa mattina a Minneapolis, "da parte degli agenti federali" e conclusa con la morte di un uomo. "Ho appena parlato con la Casa Bianca", ha scritto Waltz su X, definendo l'episodio "disgustoso": "Il Minnesota non ne può più'", ha detto.

Il presidente Donald Trump "deve porre fine a questa operazione. Deve ritirare dal Minnesota migliaia di agenti violenti e inesperti. Subito", ha insistito il governatore del Partito democratico. Sabato un altro cittadino statunitense, Alex Pretti, è stato ucciso dai colpi di arma da fuoco di agenti federali, che lo avevano circondato cercando di immobilizzarlo, nella stessa città in cui solo poche settimane fa un agente dell'Ice ha ucciso un'altra 37enne, Renée Good.

Il capo della polizia locale, Brian O'Hara, ha confermato poco dopo che l'uomo, pur trasportato in ospedale, era deceduto. L'uccisione è avvenuta proprio nel giorno in cui circa quindicimila persone si erano riunite per le vie della città in una protesta pacifica, contro la violenza degli agenti inviati da Trump.

Nel luogo in cui è stato ucciso Pretti si è formata una manifestazione spontanea. Nel video, sono dieci i colpi di arma da fuoco esplosi. "Gli agenti si allontanano di scatto dall'uomo steso a terra la sparatoria continua" e "si sentono in totale 10 colpi di arma da fuoco", riporta la Bbc.