Video
Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Mentre la maggioranza martedì in commissione Giustizia compiva quella che la prima firmataria del ddl Laura Boldrini (Pd) ha definito «una svolta misogina» – votando il testo base proposto dalla leghista Giulia Bongiorno, senza il riferimento al consenso e in una nuova versione che aumenta le pene – donne, attiviste, militanti e associazioni antiviolenza si sono riunite davanti al Senato per dire che è nessuna legge è meglio di quella in discussione. «Se dovete arretrare, fermatevi, non fate danni peggiori», ha detto Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, annunciando una mobilitazione permanente perché «non accettiamo nessuna mediazione al ribasso sui nostri corpi», ha ribadito Be Free. Le attiviste sono state prima costrette a stare sul marciapiede di fronte, poi completamente bloccate, da una camionetta delle forze dell’ordine su un lato, un cordone di agenti della polizia sull’altro e la barriera di ferro sul lato lungo. Dalla manifestazione hanno iniziato a chiamare a gran voce la presenza delle senatrici dell'opposizione, in particolare del Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, che sono scese a portare la propria solidarietà e a dialogare con le manifestanti. Cecilia D'Elia e Valeria Valente del PD, insieme al capogruppo al Senato Boccia, oltre a Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo un momento di confronto hanno aiutato il presidio ad allargarsi sulla strada oltre il cordone di polizia, forzando la spinta dei poliziotti. "Occupate l'aula" hanno chiesto le manifestanti, a cui Valente ha risposto: "Faremo di tutto per non far passare questo ddl. Oggi la discussione era in Commissione, quando il dibattito sara' in Aula valuteremo ogni azione possibile per fermarlo".

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Italia

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

 
 

Mondo

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

Mondo

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Mondo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

Mondo

Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

Mondo

Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

Mondo

Disastro ferroviario in Spagna, tra le ipotesi un giunto saltato tra i binari

Mondo

Urne aperte in Portogallo per il primo turno delle presidenziali

Mondo

Khamenei attacca Trump: "È coinvolto nelle proteste in Iran"

Mondo

Salvini al congresso di Fidesz, il partito di Orbán: "La Lega è al vostro fianco"

Mondo

L'intervento di Meloni al congresso di Fidesz, il partito di Orbán

Mondo

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

 
 

Fatti

Fatti

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia costiera

Fatti

Roma, caregiver in piazza: "Oggi stiamo facendo la storia"

Fatti

«In Italia si muore anche per mancanza di informazioni»

Fatti

Frana a Niscemi, si allarga il fronte: mille gli sfollati

Fatti

Ballerini, legale della famiglia Regeni: «Fiducia nel processo, siamo a buon punto»

Fatti

Sicilia, violente mareggiate sul lungomare di Mascali: case distrutte

Fatti

Maltempo in Sicilia, mareggiate sulle coste nel Messinese

Fatti

Arbosonica, a Policoro l'arte in dialogo con l'archeologia

Fatti

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

Fatti

Trentini e Burlò arrivati in Italia, Meloni e Tajani a Ciampino

Fatti

Jessica Moretti: "Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime"

Fatti

Crans-Montana, l'arrivo in procura dei proprietari del bar Le Constellation

 
 