Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Nelle ore in cui si svolge il trilaterale Ucraina-Russia-Usa per cercare una soluzione al conflitto in Ucraina, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti: "Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace". L'occasione è la conferenza stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania che si è tenuto oggi, venerdì 23 dicembre, a Roma. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato: "Non avrei saputo dirlo meglio". - L'articolo