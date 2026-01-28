Video
Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Donald Trump chiama sul palco la rapper Nicki Minaj che immediatamente si proclama "fan numero uno del Presidente, l'odio che mi riservano mi motiva a sostenerlo ancora di più". È uno dei momenti clou dell'evento in cui Trump lancia i 'Trump account', conti intestati ai minori fino a 18 anni e gestiti da un adulto, un genitore o un tutore. "Sono la prima tifosa del presidente, ha molta forza dietro di lui e Dio lo protegge, amen", ha detto la cantante in un messaggio a braccio.

La rapper contribuirà con una cifra compresa tra 150.000 e 300.000 dollari ai conti Trump dei suoi fan. I conti 'Sezione 530A', come da dicitura formale, sono un tipo di conto pensionistico individuale progettato per incoraggiare i giovanissimi a mettere da parte denaro. Non è chiaro a chi dovrebbe andarea la cifra stanziata da Minaj, ma secondo il New York Post i primi beneficiari sarebbero i membri del fan club "Barbz".

Tutti i bambini nati tra il 2025 e il 2028 hanno diritto a un deposito iniziale di 1.000 dollari sul conto Trump da parte del Tesoro. Un numero crescente di aziende, tra cui Bank of America, Intel, Chime, SoFi, Charter Communications, BNY, BlackRock, Investment Company Institute, Robinhood e Charles Schwab, ha annunciato che raddoppierà il contributo federale di 1.000 dollari per i figli dei dipendenti. 

 

Italia

Italia

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

 
 

Mondo

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

Mondo

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Mondo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

Mondo

Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

Mondo

Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

Mondo

Disastro ferroviario in Spagna, tra le ipotesi un giunto saltato tra i binari

Mondo

Urne aperte in Portogallo per il primo turno delle presidenziali

Mondo

Khamenei attacca Trump: "È coinvolto nelle proteste in Iran"

Mondo

Salvini al congresso di Fidesz, il partito di Orbán: "La Lega è al vostro fianco"

Mondo

L'intervento di Meloni al congresso di Fidesz, il partito di Orbán

Mondo

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

 
 

Fatti

Fatti

Frana a Niscemi, Protezione civile: "Sono fenomeni che si ripetono dal 1700"

Fatti

Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

Fatti

Niscemi, Meloni: "Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione"

Fatti

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia costiera

Fatti

Roma, caregiver in piazza: "Oggi stiamo facendo la storia"

Fatti

«In Italia si muore anche per mancanza di informazioni»

Fatti

Frana a Niscemi, si allarga il fronte: mille gli sfollati

Fatti

Ballerini, legale della famiglia Regeni: «Fiducia nel processo, siamo a buon punto»

Fatti

Sicilia, violente mareggiate sul lungomare di Mascali: case distrutte

Fatti

Maltempo in Sicilia, mareggiate sulle coste nel Messinese

Fatti

Arbosonica, a Policoro l'arte in dialogo con l'archeologia

Fatti

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

 
 