Video

Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Donald Trump chiama sul palco la rapper Nicki Minaj che immediatamente si proclama "fan numero uno del Presidente, l'odio che mi riservano mi motiva a sostenerlo ancora di più". È uno dei momenti clou dell'evento in cui Trump lancia i 'Trump account', conti intestati ai minori fino a 18 anni e gestiti da un adulto, un genitore o un tutore. "Sono la prima tifosa del presidente, ha molta forza dietro di lui e Dio lo protegge, amen", ha detto la cantante in un messaggio a braccio.

La rapper contribuirà con una cifra compresa tra 150.000 e 300.000 dollari ai conti Trump dei suoi fan. I conti 'Sezione 530A', come da dicitura formale, sono un tipo di conto pensionistico individuale progettato per incoraggiare i giovanissimi a mettere da parte denaro. Non è chiaro a chi dovrebbe andarea la cifra stanziata da Minaj, ma secondo il New York Post i primi beneficiari sarebbero i membri del fan club "Barbz".

Tutti i bambini nati tra il 2025 e il 2028 hanno diritto a un deposito iniziale di 1.000 dollari sul conto Trump da parte del Tesoro. Un numero crescente di aziende, tra cui Bank of America, Intel, Chime, SoFi, Charter Communications, BNY, BlackRock, Investment Company Institute, Robinhood e Charles Schwab, ha annunciato che raddoppierà il contributo federale di 1.000 dollari per i figli dei dipendenti.