Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Durante l’annuale incontro con i giornalisti, abbiamo chiesto alla presidente del Consiglio una replica alla nostra inchiesta sul suo capo di gabinetto, spiato dai servizi segreti interni. La risposta è stato un attacco al nostro lavoro, per l'inchiesta che riguardava l'accastamento della sua villa. E poi su Trump: «Ha detto che il diritto internazionale non gli serve? Le nostre direttrici in politica estera sono Ue e Nato, quindi cerco cooperazione in questi ambiti. Cosa dovremmo fare, assaltare i McDonalds?» - Qui il fact checking sulle affermazioni di Meloni