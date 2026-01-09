Video

L'intervento di Meloni al congresso di Fidesz, il partito di Orbán

Il remix video di un paio di minuti, pubblicato dal premier ungherese sui suoi account social e ripreso dai media italiani e internazionali come «spot elettorale», è solo un estratto. Giorgia Meloni ha inviato un contributo video al congresso di Fidesz recita così: il partito di Viktor Orbán. «Insieme combattiamo svariate battaglie», dice la premier nel videomessaggio. «La maggior parte delle volte siamo d’accordo, altre magari no, ma sappiamo come intenderci perché siamo uniti da valori più alti: la nostra amicizia, uniti da una eredità comune e dai colori della nostra bandiera. Oggi ci battiamo per un’Europa che rispetta la sovranità naionale, che è fiera delle sue radici culturali e religiose e della sua identità, forte nella protezione dei suoi confini e della sua sicurezza, coraggiosa nel supportare le famiglie in quanto la cellula fondativa delle nostre società, e pragmatici nel difendere i nostri produttori dall’iperregolamentazione burocratica e dalle follie ideologiche green. Nel nostro continente questi valori stanno prevalendo e spero sinceramente, caro Viktor, cari amici, che continueranno a prevalere anche in Ungheria. Che Dio vi benedica».

