Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

Almeno 39 morti e 152 persone risultano ferite, di cui cinque sono in gravissime condizioni e altre 24 gravi (quattro sono minori). È questo l’ultimo bilancio del deragliamento avvenuto domenica sera alle 19.39, nei pressi della stazione di Adamuz, nella provincia di Cordoba, in Spagna. L’incidente ha coinvolto due treni, che viaggiavano sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia: un treno dell’operatore privato Iryo (partecipata delle Ferrovie Italiane) partito da Malaga alle 18.40 e diretto alla stazione madrilena di Atocha, con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni, invadendo la linea adiacente sulla quale stava transitando un convoglio Renfe, diretto a Huelva, con a bordo oltre 200 persone. I due treni sono entrati in collisione e l’impatto ha causato il deragliamento anche del convoglio Renfe, le cui carrozze sono precipitate lungo un terrapieno di circa quattro metri.

Sono andate a buon fine le operazioni per recuperare i feriti sui due treni. "Tutte le persone ferite che necessitavano di cure ospedaliere sono state evacuate", ha detto il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente. "Si parla di 30 persone gravemente ferite che sono state trasferite negli ospedali". Le immagini trasmesse dalle emittenti televisive hanno mostrato i due treni circondati da una folla di persone e ambulanze, mentre i servizi di emergenza si sforzavano di prestare aiuto ai feriti. È stato come se "un terremoto" avesse scosso il vagone, ha testimoniato un giornalista della radio pubblica Rne che viaggiava su uno dei treni, alla televisione pubblica Tve.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di recarsi sul posto e ha detto di "seguire molto attentamente l'incidente tra due treni ad alta velocità deragliati ad Adamuz". Il "governo sta lavorando con le altre autorità competenti e i servizi di emergenza per prestare assistenza ai passeggeri", ha proseguito. "Nessuna parola può lenire una sofferenza simile, ma voglio che sappiate che l'intera Nazione è al vostro fianco in questi momenti così difficili", ha scritto sui social, parlando di "una notte di profondo dolore".

