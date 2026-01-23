Video

Mondo

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Migliaia di persone si sono radunate a Minneapolis, nonostante le temperature di molto sotto lo zero, per una marcia di protesta contro la presenza di agenti dell'Ice, la controversa agenzia anti-immigrazione.

Nei giorni scorsi, l'Ice ha fermato e preso in custodia un bambino di cinque anni, Liam Conejo Ramos. Secondo il Guardian, c'è un'altra bambina di due anni fermata con il padre a Minneapolis e poi traportati in Texas. Il padre, identificato negli atti come Elvis Joel TE, e sua figlia sono stati fermati e trattenuti dagli agenti giovedì scorso, mentre tornavano a casa dal negozio. In serata, un giudice federale aveva ordinato il rilascio della bambina, ma i funzionari federali li hanno invece fatti salire entrambi su un aereo diretto a un centro di detenzione del Texas. Irina Vaynerman, una degli avvocati della famiglia, ha detto al Guardian che gli agenti dell'immigrazione li avevano rimpatriati entrambi in Minnesota e avevano rilasciato la bambina di due anni alla custodia della madre. Il padre rimane detenuto in Minnesota, ha detto. "L'orrore è davvero inimmaginabile", ha denunciato la legale: "La depravazione di tutto questo è indescrivibile".

Dallo scorso dicembre l'amministrazione Trump ha inviato a Minneapolis oltre 3mila agenti federali dell'immigrazione, innescando tensioni con la popolazione esplose dopo l'uccisione il 7 gennaio da parte di un agente dell'Ice di Renee Nicole Good, una donna disarmata.

LEGGI L'ARTICOLO