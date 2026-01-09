Video

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Durante la conferenza stampa annuale di Giorgia Meloni, Domani ha chiesto una presa di posizione sulla nostra inchiesta sul suo capo di gabinetto, Gaetano Caputi, spiato dai servizi segreti. La risposta è stato un duro attacco al nostro lavoro. La presidente del Consiglio ci accusa di scrivere falsità anche su un'altra inchiesta, quella sull'accatastamento della sua villa. Meloni riporta il contenuto dell'inchiesta con un'imprecisione fondamentale. Che sia stata lei a "brigare" con l'agenzia delle entrate per ottenere un vantaggio. Una frase mai scritta, ecco invece che cosa abbiamo voluto dimostrare - L'articolo