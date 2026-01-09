Video

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

Sputi, minacce e insulti omofobi. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, è stato duramente contestato e aggredito a Roma durante lo sciopero nazionale dei taxi, insieme a lui è stato aggredito anche Ivan Grieco di Pulp Podcast. ''Abbiamo deciso, durante lo sciopero nazionale dei taxi, di essere presenti e di portare le nostre istanze. Siamo arrivati con un cartello con scritto 'basta lobby' e con un pos in mano, quello che spesso i tassisti dimenticano o hanno spento un malfunzionante, per portare anche la posizione di tantissimi cittadini che oggi vivono un disservizio perenne", ha dichiarato Hallissey all'Adnkronos. "Vedere oggi i tassisti manifestare - dice - per avere ancora più privilegi e più tutele, nonostante siano già la lobby più privilegiata di Italia, è assolutamente vergognoso e irrispettoso verso i cittadini che oggi invece non hanno un servizio o lo hanno a un costo altissimo''. Le sigle sindacali parlano di adesione piena allo sciopero nazionale dei taxi che, a Roma, ha portato fino in cenrtro un corteo di vetture partito da Fiumicino e arrivato fino a Montecitorio dove sono stati lanciati diversi petardi, proprio ai confini della piazza davanti alla Camera dei deputati, transennata e presidiata dalle forze di polizia. Una ventina di sigle sindacali ha indetto la giornata di sciopero "a difesa del servizio pubblico" contro le piattaforme private on line - come Uber - accusate di applicare "tariffe variabili, spesso molto più alte nei momenti di necessità: pioggia, scioperi, eventi e urgenze". Un modello, giudicato dagli scioperanti "non costruito per il cittadino ma per massimizzare il profitto". Alla protesta non hanno aderito invece le sigle Uritaxi e il consorzio itTaxi.

Il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per domani tutte le associazioni sindacali di categoria. "Non ho voluto interferire", con lo sciopero, spiega Salvini.

