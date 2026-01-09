Video
Fatti

Sciopero dei taxi a Roma, aggredito Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani

Sputi, minacce e insulti omofobi. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, è stato duramente contestato e aggredito a Roma durante lo sciopero nazionale dei taxi, insieme a lui è stato aggredito anche Ivan Grieco di Pulp Podcast. ''Abbiamo deciso, durante lo sciopero nazionale dei taxi, di essere presenti e di portare le nostre istanze. Siamo arrivati con un cartello con scritto 'basta lobby' e con un pos in mano, quello che spesso i tassisti dimenticano o hanno spento un malfunzionante, per portare anche la posizione di tantissimi cittadini che oggi vivono un disservizio perenne", ha dichiarato Hallissey all'Adnkronos. "Vedere oggi i tassisti manifestare - dice - per avere ancora più privilegi e più tutele, nonostante siano già la lobby più privilegiata di Italia, è assolutamente vergognoso e irrispettoso verso i cittadini che oggi invece non hanno un servizio o lo hanno a un costo altissimo''. Le sigle sindacali parlano di adesione piena allo sciopero nazionale dei taxi che, a Roma, ha portato fino in cenrtro un corteo di vetture partito da Fiumicino e arrivato fino a Montecitorio dove sono stati lanciati diversi petardi, proprio ai confini della piazza davanti alla Camera dei deputati, transennata e presidiata dalle forze di polizia. Una ventina di sigle sindacali ha indetto la giornata di sciopero "a difesa del servizio pubblico" contro le piattaforme private on line - come Uber - accusate di applicare "tariffe variabili, spesso molto più alte nei momenti di necessità: pioggia, scioperi, eventi e urgenze". Un modello, giudicato dagli scioperanti "non costruito per il cittadino ma per massimizzare il profitto". Alla protesta non hanno aderito invece le sigle Uritaxi e il consorzio itTaxi.
Il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per domani tutte le associazioni sindacali di categoria. "Non ho voluto interferire", con lo sciopero, spiega Salvini.

 

Immagini concesse da Matteo Hallissey

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

Italia

Tajani: "Sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio in Svizzera"

Italia

Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo"

Italia

Firenze, Landini: "Vero obiettivo della manovra' e' il riarmo"

Italia

Roma, Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Italia

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

Italia

Il prete prega con la candidata di De Luca, moglie del nipote del boss: «Sono persone per bene»

Italia

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

 
 

Mondo

Mondo

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

Mondo

Teheran, manifestanti usano i loro cellulari per illuminare la piazza Punak

Mondo

Tredicesimo giorno di proteste in Iran, ancora violenza per le strade

Mondo

L'Ice uccide una donna a Minneaopolis, i video smentiscono Trump

Mondo

Maduro in manette negli uffici dell'agenzia antidroga di New York

Mondo

Il momento in cui il locale di Crans-Montana prende fuoco

Mondo

Incendio a Crans-Montana, il testimone: "Locale senza vie di fuga, tanta gente cercava di uscire"

Mondo

Attentato a Sydney, persone in fuga da Bondi Beach

Mondo

Attentato a Sydney, passeggeri terrorizzati in bus

Mondo

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

Mondo

Le fiamme nei padiglioni di Cop30

Mondo

Brasile, i leader indigeni aprono il Vertice dei popoli

 
 

Fatti

Fatti

Trentini e Burlò arrivati in Italia, Meloni e Tajani a Ciampino

Fatti

Jessica Moretti: "Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime"

Fatti

Crans-Montana, l'arrivo in procura dei proprietari del bar Le Constellation

Fatti

Acca Larentia, l'aggressione dei quattro militanti di Gioventù nazionale

Fatti

Saluto romano e rito del presente, un migliaio di neofascisti ad Acca Larentia

Fatti

Omicidio del capotreno, il dolore dei colleghi al presidio dei sindacati in stazione a Bologna

Fatti

Un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans Montana

Fatti

Acca Larentia, Mollicone: "Condannare il rito del presente? Documentatevi sul saluto romano e su quello comunista"

Fatti

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Le famiglie chiedono giustizia. I titolari? In Italia sarebbero stati arrestati"

Fatti

Il 2025 di Domani: un impegno che si rinnova

Fatti

Sgombero Askatasuna, la polizia utilizza gli idranti contro il presidio

Fatti

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina

 
 